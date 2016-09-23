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    Карпину горько и обидно за российский футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» и член Объединения отечественных тренеров Валерий Карпин отметил минимальное влияние ООТФ на футбольные процессы в стране.

    «Да, с сожалением вынужден согласиться, что влияние ООТФ на общие процессы в футболе минимально. Что, в принципе, неправильно. Во всех футбольных странах объединения тренеров являются ключевыми фигурами в задании вектора развития футбола. Я знаю, что в течение последних трех лет ООТФ неоднократно обращалось в РФС с предложениями помощи в организации тренерских семинаров и выпуска методической литературы для молодых начинающих специалистов, но это не находило понимания и обратной реакции.

    А по поводу скандала могу сказать только одно: очень горько и обидно, когда взрослые, уважаемые и авторитетные люди, начиная от министра спорта и заканчивая специалистами, функционерами и тренерами, накануне выборов пытаются накалять ситуацию, вместо того чтобы консолидированно заниматься развитием нашего футбола», – заявил Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2016 16:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +87

      Polilux 23 сентября 2016, 20:06

      Всё по делу. К большим деньгам допускают только своих ! Какое мнение тренеров ! Кто ещё не понял - Добро пожаловать в Россию !

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 сентября 2016, 19:28

      Кому за державу обидно,
      Тот мзду не берёт,
      Судя по нашим функционерам,
      Тут всё наоборот.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 23 сентября 2016, 18:55

      Валера чётко всё сказал !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 18:49

      Всё по делу сказал.

      2
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 23 сентября 2016, 17:34

      А поработайте за идею, не за деньги и мы посмотрим кто из всего этого сброд а переживает и хочет поднять наш футбол
      А мУдко все равно Пи....с
      Уж извините но это моё мнение и он уже задрал

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > hjvfybcn 23 сентября 2016, 18:06

      Он не п-с, а заурядный высокопоставленный вор.

      2
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