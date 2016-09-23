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    Мутко: «Я бы мог попросить денег у руководства страны, но это не мой стиль»

    Президент РФС, министр спорта России Виталий Мутко заявил, что в его распоряжении нет административного ресурса. Он дал понять, что все соглашения, которые он заключил в должности президента РФС, являются исключительно коммерческими.

    – Вернемся к избирательной кампании. Говорят про административный ресурс. Но никакого административного ресурса у меня нет, нет ни одной государственной компании, которую я бы привлек. Все соглашения – коммерческие. Хотя я мог бы пойти к руководству страны, как это делают некоторые федерации и лиги, и попросить. Но у меня другой стиль. Увидел, что ушел «Новатэк», так моя задача была разобраться, почему так произошло. Я неоднократно встречался с их руководством. Они говорили, что готовы инвестировать, но когда тренер сборной не получает зарплату по шесть месяцев, задаются вопросом: куда уходят наши деньги? Пришлось договариваться заново.

    Почему «Аэрофлот» вкладывает средства в «Манчестер Юнайтед»? Потому что для него важен европейский рынок. Просто так никто ничего не даст, никто никому ничем не обязан.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 09:56
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 сентября 2016, 11:41

      тонкий намек на свою крышу

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