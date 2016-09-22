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    Моуринью: «В футболе полно Эйнштейнов, которые пытаются перечеркнуть 16 лет моей карьеры»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что его слишком много критикуют.

    «Теперь нас ждут три подряд домашних матча. Всегда хорошо играть дома. Я легко могу понять недовольство фанатов нашими результатами на прошлой неделе. Но я уверен, что они всегда будут с командой, как и раньше.

    У нас была плохая неделя. Я знаю, что некоторые футбольные Эйнштейны – а футбол полон Эйнштейнов – пытаются перечеркнуть 16 лет моей карьеры, невероятную историю «МЮ» и сфокусироваться на одной плохой неделе.

    Таков нынешний футбол. Он полон Эйнштейнов», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2016 20:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +191

      bafor 22 сентября 2016, 23:28

      Болтовня Маура начинается.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 20:40

      По части затыкания ртов Маур хорош, осталось подтвердить наличие таких же навыков и в тренерстве с новой командой, какой для него является МЮ, и тогда ни у кого никаких вопросов не будет и в помине... Да, и отъебитесь уже от Погба, нормальный пацан, нужно лишь дать ему время и он покажет даже сверх того футбола, что от него ждут...

      6
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > ivanthebest 23 сентября 2016, 00:16

      Так если пристально посмотреть, то Поль то, действительно хорош на поле.

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