На Гершковича заведено дело по подозрению в фальсификации подписи Бердыева

КДК РФС открыл дело в отношении главы Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича, который подозревается в подделке подписей на документах.

«Дело возбуждено по 122-й статье дисциплинарного регламента («Подделка документов и использование поддельных документов») в отношении председателя Объединения отечественных тренеров по футболу Михаила Гершковича на основании заявления, поступившего в КДК от одного из членов исполкома РФС. Гершкович приглашен на заседание», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Напомним, ранее Объединение отечественных тренеров выступило с заявлением о том, что участие Виталия Мутко в выборах президента РФС нарушает регламент. Сообщалось, что заявление было подписано рядом тренеров, в том числе и Курбаном Бердыевым.

Сам Бердыев позже заявил, что он этот документ не подписывал.