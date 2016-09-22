Нани: «Руни способен стать одним из лучших полузащитников в мире»

Как бы не хотелось это признавать, но Руни реально балласт для МЮ, все атаки тормозит, всю скорость и удар растерял напрочь... От него остались пожалуй что только понты на поле, не более... к сожалению...
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Нани, ныне выступающий за «Валенсию», считает, что Уэйн Руни способен стать стать одним из лучших полузащитников в мире.
«Руни – особенный игрок, который обладает фантастическими качествами. Мне всегда нравилось играть с ним. Он может надолго войти в историю «МЮ».
Уэйн хорошо видит поле и бьет. Если он продолжит играть на высоком уровне, то в будущем станет одним из лучших на позиции центрального полузащитника», – заявил Нани.