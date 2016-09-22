Нани: «Руни способен стать одним из лучших полузащитников в мире»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Нани, ныне выступающий за «Валенсию», считает, что Уэйн Руни способен стать стать одним из лучших полузащитников в мире.

«Руни – особенный игрок, который обладает фантастическими качествами. Мне всегда нравилось играть с ним. Он может надолго войти в историю «МЮ».

Уэйн хорошо видит поле и бьет. Если он продолжит играть на высоком уровне, то в будущем станет одним из лучших на позиции центрального полузащитника», – заявил Нани.