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    Нани: «Руни способен стать одним из лучших полузащитников в мире»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Нани, ныне выступающий за «Валенсию», считает, что Уэйн Руни способен стать стать одним из лучших полузащитников в мире.

    «Руни – особенный игрок, который обладает фантастическими качествами. Мне всегда нравилось играть с ним. Он может надолго войти в историю «МЮ».

    Уэйн хорошо видит поле и бьет. Если он продолжит играть на высоком уровне, то в будущем станет одним из лучших на позиции центрального полузащитника», – заявил Нани.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2016 13:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 20:04

      Как бы не хотелось это признавать, но Руни реально балласт для МЮ, все атаки тормозит, всю скорость и удар растерял напрочь... От него остались пожалуй что только понты на поле, не более... к сожалению...

      -1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 22 сентября 2016, 17:16

      Когда способен в 40 лет,очередной бред,Руни классный игрок был при САФ,но его годы прошли,скоро и в состав МЮ может не попадать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 сентября 2016, 16:03

      средний европейский игрок

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 22 сентября 2016, 14:42

      а я и так считаю его одним и лучших! Думаю не только я...

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 сентября 2016, 14:21

      Поздновато почти в 32 года становиться лучшим его поезд ушел дальше только спад...

      -2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 сентября 2016, 14:00

      Вот как станет опорником - так может и в состав будет попадать...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 13:56

      Не поздновато ли?

      0
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