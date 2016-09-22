Черчесов: «Новая программа подготовки юных игроков выведет футбол в России на новый уровень»

болтать - не мешки ворочать (с)
сколько раз, скажи мне сколько раз вы уже говорили это....
вы все поднимаете уровень и поднимаете. а выиграть не можем, это как игра без концовки, точнее есть концовка, но она всегда печальная
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что новая программа подготовки юных футболистов, разработанная совместно Министерством спорта РФ, РФС и немецким футбольным союзом, поможет футболу в стране выйти на новый уровень.
«Убежден, данная программа вытолкнет наш футбол на новый уровень. По-моему, в 2004 году, когда Германия запускала свой проект развития юношей, я беседовал в Дюссельдорфе с немецким коллегой. И он был уже тогда убежден, что все это даст результат. Я же был настроен немножко скептически. Но надо отдать должное немцам – они выдержали программу, и результат налицо. Чемпионами стали только в 2014 году, но это вовсе не значит, что уже в 2010 у них не было базы для взятия золотых медалей. Поэтому и нам нужно с помощью этого проекта сделать скачок.
Несколько аспектов, которыми выделяется программа. Она базируется на развитии индивидуальных качеств футболистов. И мы видим в Германии того же Киммиха, Боатенга, которые были вовлечены в свое время в эти школы. И индивидуальность заключается, кстати, не в том, что ты техничный или бить умеешь, а в личности человека. На такие вещи программа тоже обращает внимание. Как правильно сказали, с 10 до 14 лет закладываются основные технические вещи и начинаются ставиться цели.
Еще плюс программы – единая методика, по которой будут заниматься ребята разных возрастов. Все упражнения, подобранные в программе, идут через мяч. Понятная программа, тренер любого уровня быстро схватит все необходимое. Ну и самое главное – написана она действительно от сердца. Две мощные страны и мощная фирма – мы должны друг другу помогать», – заявил Черчесов.