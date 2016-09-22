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    Черчесов: «Новая программа подготовки юных игроков выведет футбол в России на новый уровень»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что новая программа подготовки юных футболистов, разработанная совместно Министерством спорта РФ, РФС и немецким футбольным союзом, поможет футболу в стране выйти на новый уровень.

    «Убежден, данная программа вытолкнет наш футбол на новый уровень. По-моему, в 2004 году, когда Германия запускала свой проект развития юношей, я беседовал в Дюссельдорфе с немецким коллегой. И он был уже тогда убежден, что все это даст результат. Я же был настроен немножко скептически. Но надо отдать должное немцам – они выдержали программу, и результат налицо. Чемпионами стали только в 2014 году, но это вовсе не значит, что уже в 2010 у них не было базы для взятия золотых медалей. Поэтому и нам нужно с помощью этого проекта сделать скачок.

    Несколько аспектов, которыми выделяется программа. Она базируется на развитии индивидуальных качеств футболистов. И мы видим в Германии того же Киммиха, Боатенга, которые были вовлечены в свое время в эти школы. И индивидуальность заключается, кстати, не в том, что ты техничный или бить умеешь, а в личности человека. На такие вещи программа тоже обращает внимание. Как правильно сказали, с 10 до 14 лет закладываются основные технические вещи и начинаются ставиться цели.

    Еще плюс программы – единая методика, по которой будут заниматься ребята разных возрастов. Все упражнения, подобранные в программе, идут через мяч. Понятная программа, тренер любого уровня быстро схватит все необходимое. Ну и самое главное – написана она действительно от сердца. Две мощные страны и мощная фирма – мы должны друг другу помогать», – заявил Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2016 12:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 23 сентября 2016, 00:46

      болтать - не мешки ворочать (с)
      сколько раз, скажи мне сколько раз вы уже говорили это....
      вы все поднимаете уровень и поднимаете. а выиграть не можем, это как игра без концовки, точнее есть концовка, но она всегда печальная

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 19:24

      поговорят сейчас, выделят баснословные деньги на детей, а потом их (деньги) распилят и растащат по карманам

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 22 сентября 2016, 14:46

      Очень желаю, что Валерий стал во главе... От этих мудаков и прочих путинских дружков уже тошнит!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 сентября 2016, 13:38

      В Германии не воруют,а здесь если 40% денег дойдёт до спортшкол-это хорошо.Да и те,оставшиеся,наверное спи*дят на местах

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      Рейтинг: +180

      гость shuh > андрей андреев 22 сентября 2016, 14:08

      это есть на всем поссоветском пространстве
      от этого избавиться невозможно

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > гость shuh 22 сентября 2016, 14:14

      Неправда.Например в Грузии Саакашвили искоренил коррупцию,а там было как у нас.Да и в Прибалтике тоже нет.Конечно может какая и есть ,но соотношение 1 к 1000000000.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 13:33

      Деньги растащат и больше НИ-ЧЕ-ГО.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2016, 13:28

      Это очередные популистские лозунги перед выборами мутка и К*, если его выберут еще лет на 10-15 откатимся назад! Неужели непонятно зачем его выбирают лишь только для того чтобы провести ЧМ, а там и трава не расти

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      Рейтинг: +371

      ASG 22 сентября 2016, 12:49

      А самим в 2004 году составить такую программу не вариант было? Куда мы катимся..все надо тырить и покупать за бешеные бабки, своего ничего совсем не осталось

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