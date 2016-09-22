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    Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал исход матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Нортгемптона» (3:1).

    «Как я и ожидал, игра была трудной. Мы контролировали матч в первые 35 минут и в последние 45. Думаю, мы контролировали все с самого начала, а замены этому только поспособствовали.

    Игра должна была быть легче, с начала второго тайма мы должны были играть против десятерых. «Нортгемптон» боролся, пытаясь доставить нам проблемы, и иногда это у них получалось. Но в целом это было хорошее выступление.

    Я должен прекратить говорить о судейских решениях. Я должен подождать, пока вы скажете. Пару минут назад я говорил о красной карточке, я не говорю о пенальти в матче «Манчестер Сити».

    Это было нарушение на красную, которое могло завершиться серьезной травмой, но я должен остановиться. Я не люблю выделять игроков. Думаю, все было хорошо, полузащитники все контролировали», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    22.09.2016 00:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2016, 10:00

      МЮ был бледной тенью даже с таким соперником

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 22 сентября 2016, 07:51

      Маур молодец, зачем судьи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 сентября 2016, 05:37

      даже против таких команд ему нужно удаление....

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 сентября 2016, 00:43

      Явно нытик

      1
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