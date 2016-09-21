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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Герту» и другие результаты

    В матче четвертого тура Бундеслиги «Бавария» отправила в ворота «Герты» три безответных мяча. Авторами голов стали Франк Рибери, Тьяго Алькантара и Арьен Роббен.

    В других встречах тура «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М сыграли вничью, «Байер» и «Аусбург» голов не забили, «Вердер» проиграл «Майнцу», «Шальке» уступил «Кельну».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур

    Бавария – Герта – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рибери, 16; 2:0 – Алькантара, 68; 3:0 – Роббен, 72.

    РБ Лейпциг – Боруссия М – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вернер, 6; 1:1 – Джонсон, 84.

    Байер – Аугсбург – 0:0 (0:0)

    Вердер – Майнц – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хайрович, 12; 1:1 – Малли, 87; 1:2 – Де Блассис, 90.

    Шальке – Кельн – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хунтелаар, 36; 1:1 – Осако, 38; 1:2 – Модесте,77; 1:3 – Цоллер, 84.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 сентября 2016, 09:55

      Спасибо ребятам за прекрасный вечер! Верим в свою команду!

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