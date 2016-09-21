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    Роналдиньо вернется на поле в составе мексиканского клуба

    Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдиньо снова выйдет на поле. На этот раз он сыграет в товарищеском матче в составе клуба третьего мексиканского дивизиона «Синко Эстрельяс Депортиво», о чем он рассказал на своей странице в Facebook. Это будет разовое выступление футболиста за данный клуб.

    Напомним, что Роналдиньо уже имеет опыт выступления в Мексике. Он целый год (с 2014 по 2015 год) провел в составе «Керетаро». Последним клубом в его карьере был «Флуминенсе», в составе которого он провел всего два с половиной месяца в 2015 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 21 сентября 2016, 12:50

      легенда

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