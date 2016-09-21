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    Анчелотти: «В матче с «Гертой» нам будет трудно»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти ждет сложной игры в матче 4-го тура Бундеслиги, в котором его команде предстоит встретиться с берлинской «Гертой».

    «Герта» в этом сезоне показывала очень сильную, динамичную и агрессивную игру. У них в составе есть игроки, которые отличаются высоким индивидуальным мастерством. Нам будет трудно, но нужно будет показать свою игру на 100 процентов», – заявил Анчелотти.

    Матч «Бавария» – «Герта» состоится в среду, 21 сентября в Мюнхене.

    Источник: Goal.com

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    21.09.2016 08:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 сентября 2016, 12:41

      Верю, что Мюллер, Ламм и вся команда подарят нам сегодня прекрасный вечер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 сентября 2016, 12:07

      С Дортмундом в этом сезоне будет не шуточная борьба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 21 сентября 2016, 09:13

      Да навеное 3-0 будет

      0
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