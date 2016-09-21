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    Конте: «Увидел невероятный характер своих футболистов»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил важность победы, которую его команда одержала над «Лестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка лиги.

    «Это была типично британская игра. Когда ты уступаешь к 30-й минуте со счетом 0:2, но в конечном итоге забиваешь четыре гола и выходишь в следующий раунд Кубка, это что-то невероятное.

    Если вы попросите меня прокомментировать пропущенные мячи, я скажу, что был недоволен ошибками своей команды. Однако я увидел невероятный характер футболистов, которые действовали как единое целое, чтобы добиться положительного результата. Они играли всем сердцем, демонстрируя потрясающую волю к победе. После поражения в предыдущем матче Премьер-лиги и двух пропущенных мячей сегодня сделать это было очень нелегко.

    Мы знаем, что нам нужно улучшать игру, и я буду повторять это. Единственный способ добиться этого – упорно работать и совершенствоваться в определенных аспектах. Я уверен, что нам это удастся, и лично приложу все силы для этого», – заявил Конте.

    Напомним, по ходу игры «Челси» уступал со счетом 0:2, но смог добиться победы в дополнительное время со счетом 4:2.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.09.2016 06:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 21 сентября 2016, 10:07

      Кейхил пожарник ещё тот,Челси нужен сильней защитник чем он!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 сентября 2016, 08:55

      а Кэйхилл все равно чудил в обороне, фактически он притащил первый гол

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