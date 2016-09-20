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    Моуринью недоволен последними выступлениями Руни

    По информации британской прессы, у наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью существует конфликт с капитаном команды Уэйном Руни.

    Именно из-за ссоры с наставником нападающий не выйдет в стартовом составе команды в ближайших матчах чемпионата Англии и Лиги Европы.

    По информации источника, Моуринью недоволен тем, как играет Руни. В связи с этим капитан команды вряд ли выйдет на поле в матче 6-го тура АПЛ с «Лестер Сити», который пройдет 24 сентября.

    Источник: The Sun

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    20.09.2016 06:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 23:16

      Ещё немного и Моур будет рад предложению из Грозного, ага.

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 20 сентября 2016, 22:40

      Моуриньо не привыкать сливать легенд клубов. Лэмпса слил из Челси, теперь вот Руни на очереди в МЮ)

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > zarsm 21 сентября 2016, 02:18

      Но не забывай,что из маленького и незаметного Френки легендой и Лемпсом его сделал именно Моуриньо.Тут как пример лучше привести Рауля,Касильяса,Виера.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2016, 13:53

      По мне так давно пора Руни сливать. Последние 3 года играет только назад да поперёк, все абсолютно все атаки тормозит, делая 10 тысяч касаний и разворачиваясь спиной к воротам соперника. Ни паса, даже удар куда-то пропал, ни скорости, ничего у него нет. И смысл его держать с гигантской зарплатой, при том что толку он приносит едва ли.

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ivanthebest 20 сентября 2016, 23:18

      Но Акинфееву в Манчестере он хорошо забил.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 20 сентября 2016, 12:34

      Гиггза возвращать? это поднимет Юнайтед на смех, как возвращение Погба уже подняло. других кандидатов я не вижу! считаю что игрокам нужно довериться Жозе, он первоклассный тренер, если следовать за ним - то будет успех. вспомните философию сэра Алекса о том, что будет если игроки начнут возносить себя выше тренера) вот это и происходит сейчас в клубе. в команде должен быть только один авторитет, это главный тренер, чего всю жизнь и придерживался Ферги, и не выпускал игроков из своего кулака. только командными действиями под чётким руководством тренера МЮ вернётся на вершину. моё мнение, пора прощаться с Уэйном, вопреки всему, он уже не форвард и не плеймейкер! иначе превратимся в Ливерпуль последних лет

      2
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 20 сентября 2016, 11:45

      #SirComeBack.

      3
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Ker0s 21 сентября 2016, 02:19

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 20 сентября 2016, 10:29

      Походу бойкотируют Мауринью

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 сентября 2016, 10:24

      Сольют туда ему и дорога

      2
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 20 сентября 2016, 10:07

      Сольют как и в Челси. Уже началось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 20 сентября 2016, 09:43

      Сливают Моуринью.

      4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > dimid 20 сентября 2016, 22:28

      Я только не пойму зачем?

      -2
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 20 сентября 2016, 09:24

      Моур верно говорит Руни очень сдал ,и тому поражение три раза подряд он уже стар и должен дать шанс молодым

      -2
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU > ИБИ ТЕРЕК 20 сентября 2016, 09:52

      посмотри на Мхитаряна и Погба, а потом делай выводы по Руни!

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > ИБИ ТЕРЕК 21 сентября 2016, 02:49

      Конечно.Во всех поражениях виноват Руни.Не Моуриньо,не шлепер с прическами на каждый день недели,не мертвый Мхитарян,не тухлый Блинд и полное отсутствие взаимодействия между линиями на поле.Конечно,виновата легенда,отдавшая практически всю свою жизнь и здоровье одному клубу,виноват тот,кто сдохнет на поле,но будет биться за свой клуб.За Клуб,а не за бабло.Моуриньо приходя в любую команду начинает с ее "обезличивания".Т.е. избавляется от авторитетов в раздевалке и на поле.Пора бы к этому привыкнуть.Все команды Моуриньо играют в его футбол.Ему плевать на традиции,ему плевать на стилистику и историю.Он везде пытается построить машину по добыванию результата.И пока что только второй приход в Челси дал откровенный сбой,т.к. нельзя сказать,что его Реал был полностью провальным проектом.Но,как говорится, "дважды в одну реку не войдешь".То была уже не его команда.Очевидно,что будут большие конфликты,как с Раулем,как с Йерро и с Касильясом.Как с Терри и Лемпардом в своей попытке №2.Йохан Кройф сказал как-то :"Личные интересы португалец ставит выше клубных.Это стало главной причиной его провала в Мадриде. Не думаю, что в будущем Моуринью достигнет чего-то существенного.", - и был,судя по всему, прав.

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