Моуринью недоволен последними выступлениями Руни

По информации британской прессы, у наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью существует конфликт с капитаном команды Уэйном Руни.

Именно из-за ссоры с наставником нападающий не выйдет в стартовом составе команды в ближайших матчах чемпионата Англии и Лиги Европы.

По информации источника, Моуринью недоволен тем, как играет Руни. В связи с этим капитан команды вряд ли выйдет на поле в матче 6-го тура АПЛ с «Лестер Сити», который пройдет 24 сентября.