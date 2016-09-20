Гюндоган: «Гвардиола – лучший тренер в мире. С ним хочет работать каждый»

а пусть этот лучший в мире потренирует скажем Ростов и займет с ним второе место в РФПЛ вот тогда я поверю что он лучший
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился своим мнением о главном тренере Хосепе Гвардиоле.
«Другого такого тренера нет – это, вероятно, делает Гвардиолу лучшим в мире. Каждый хочет поработать с ним. Любой игрок был бы счастлив оказаться в его команде на несколько месяцев.
Болельщики, которые приходят на наши матчи, могут насладиться европейским футболом. Они всегда будут нашим дополнительным игроком», – сказал Гюндоган.