Гюндоган: «Гвардиола – лучший тренер в мире. С ним хочет работать каждый»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился своим мнением о главном тренере Хосепе Гвардиоле.

«Другого такого тренера нет – это, вероятно, делает Гвардиолу лучшим в мире. Каждый хочет поработать с ним. Любой игрок был бы счастлив оказаться в его команде на несколько месяцев.

Болельщики, которые приходят на наши матчи, могут насладиться европейским футболом. Они всегда будут нашим дополнительным игроком», – сказал Гюндоган.