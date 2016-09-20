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    Гюндоган: «Гвардиола – лучший тренер в мире. С ним хочет работать каждый»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился своим мнением о главном тренере Хосепе Гвардиоле.

    «Другого такого тренера нет – это, вероятно, делает Гвардиолу лучшим в мире. Каждый хочет поработать с ним. Любой игрок был бы счастлив оказаться в его команде на несколько месяцев.

    Болельщики, которые приходят на наши матчи, могут насладиться европейским футболом. Они всегда будут нашим дополнительным игроком», – сказал Гюндоган.

    Источник: Twitter

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    20.09.2016 00:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 сентября 2016, 20:29

      а пусть этот лучший в мире потренирует скажем Ростов и займет с ним второе место в РФПЛ вот тогда я поверю что он лучший

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