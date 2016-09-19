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    Браво: «Первым вратарем в «Барселоне» стал Тер Штеген, а я не хотел сидеть на лавке»

    Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво рассказал о причинах своего ухода из «Барселоны».

    «Первым вратарем «Барселоны» был не я, а Тер Штеген. Клуб предложил мне продлить контракт, но, зная их планы, я попросил понять мою позицию.

    Я был очень откровенен, я не хотел сидеть на скамейке. Это не для меня. И они поняли. В «Барселоне» я всегда старался делать все возможное и чувствовал полную поддержку.

    То, о чем говорили в прессе – плохие отношения с Тер Штегеном, некомфортное положение в клубе – было неправдой. Это никогда не было проблемой, мы оба получали пользу от конкуренции», – сказал Браво.

    Источник: Goal.com

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    19.09.2016 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 20 сентября 2016, 11:39

      Браво бист. Дыр Штеген себя еще покажет в этом сезоне.

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