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    УЕФА оштрафовал «Спартак» за нарушение регламента трансляций матчей ЛЕ

    УЕФА наложил на «Спартак» штраф в размере 1,23 миллиона евро за нарушение регламента трансляций матчей Лиги Европы.

    Причиной наказания стало нарушение 57-го пункта регламента, регулирующего телевизионные трансляции матчей Лиги Европы. Этот пункт касается финансовых правил и отчислений с прибыли от спонсорских контрактов. Скорее всего, речь идет о размещении на матче не согласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер, либо о размещении «картинки» на стороннем ресурсе.

    Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Спартак» уступил в третьем отборочном раунде «АЕКу» по сумме двух встреч (1:1, 0:1). По итогам турнира красно-белые заработали 220 тысяч евро.

    Источник: Life

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    19.09.2016 15:30
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 сентября 2016, 17:39

      вот это я понимаю бизнес, многие попадают в европу чтобы заработать, а спартак наоборот)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 сентября 2016, 17:28

      неужели беленькая

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 сентября 2016, 16:49

      Ну вот,
      Мильён профукал идиот.
      Хотелось бы схватить за вымя.
      Имя, Севстра, имя!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 сентября 2016, 16:47

      Спартак теперь долго будет вспоминать и АЕК, и УЕФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 19 сентября 2016, 16:17

      Одного супер профессионала вроде сбагрили, хотя он все равно рвется обратно, второй остался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 19 сентября 2016, 16:11

      Родионову медаль нужно вручить. Или кубок какой.

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 19 сентября 2016, 16:08

      ЛЕ по спартаковски: "престиж, очки коэффициентов, прибыль."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 сентября 2016, 16:02

      Бизнес по-спартаковски. Получить -1 млн евро за еврокубки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 сентября 2016, 15:42

      а чо? минус лям.. да здравствуют идиоты в менеджменте многострадального Спартака!

      1
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      Рейтинг: +6305

      порт 19 сентября 2016, 15:35

      И в Европе наигрались, и на штраф нарвались.

      2
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