Семин: «Почему о наших делах рассуждает человек, разваливший «Спартак»?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на критику со стороны бывшего владельца «Спартака» Андрея Червиченко.

«Мне трудно понять, почему о наших делах рассуждает человек, в отечественном футболе отметившийся разве что развалом прославленного клуба. После его правления «Спартак» долгие годы и с большим трудом восстанавливался, а имя бывшего руководителя стало нарицательным.

Мы сами знаем, в чем нам нужно исправляться, и как этого достигать. И мы, конечно, не станем перенимать опыт у тех, кто на долгие годы оставил свой клуб без трофеев. Главное, чтобы этот господин больше никогда не касался футбола.

По поводу 69 лет. На возраст и здоровье не жалуюсь. Я – футбольный, спортивный человек. И если окажусь рядом с бывшим футбольным функционером, то публика сравнит и разберется, кому здесь 69 лет, а кому за девяносто», — сказал Семин.