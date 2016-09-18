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  • Семин: «Почему о наших делах рассуждает человек, разваливший «Спартак»?»

Семин: «Почему о наших делах рассуждает человек, разваливший «Спартак»?»

18 сентября 2016, 09:09
57

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на критику со стороны бывшего владельца «Спартака» Андрея Червиченко.

«Мне трудно понять, почему о наших делах рассуждает человек, в отечественном футболе отметившийся разве что развалом прославленного клуба. После его правления «Спартак» долгие годы и с большим трудом восстанавливался, а имя бывшего руководителя стало нарицательным.

Мы сами знаем, в чем нам нужно исправляться, и как этого достигать. И мы, конечно, не станем перенимать опыт у тех, кто на долгие годы оставил свой клуб без трофеев. Главное, чтобы этот господин больше никогда не касался футбола.

По поводу 69 лет. На возраст и здоровье не жалуюсь. Я – футбольный, спортивный человек. И если окажусь рядом с бывшим футбольным функционером, то публика сравнит и разберется, кому здесь 69 лет, а кому за девяносто», — сказал Семин.

Источник: «Советский спорт»
Англия. Кубок Лиги Спартак Локомотив Семин Юрий
Комментарии (57)
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nikita08
1474180260
молодец,хрюшку отчитал
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Диктор
1474181357
Полностью согласен со статьей,и вообще умные люди Червя печатать не будут-он много сделал для футбола,до сих пор команда востанавливается.
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ttter
1474181597
Червь действительно очень мерзкий как снаружи так и внутри
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Гладиатор++++===
1474184500
А кого интересует мнение этого толстого придурка.Ах да зло берёт что не может крутить в Спартаке.Сука толстая.
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hmelarj
1474184532
кому интересно мнение червиченко вообще непонятно.
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Joko21
1474185524
Уважение Шпалычу! Только Локо!
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6pbIH
1474191360
Палыч красавчик!
Ответить
dzhanavar
1474191607
Да пошёл он,Палыч,не обращай внимание...
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anri1703
1474191910
Плюсую Палыча ))
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EFR
1474199836
красава Палыч
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