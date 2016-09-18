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    Вейналдум: «Клопп строит что-то особенное»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум поделился мнением о работе главного тренера Юргена Клоппа.

    «У нас очень талантливый состав с отличным тренером. Думаю, Клопп строит что-то особенное здесь. Это чувство появилось у меня при первой же встрече с ним. Я знал, что это подходящий для меня клуб. Я счастлив быть его частью.

    Наш план на игру всегда заключается в том, чтобы активно начать. Доминировать. Мы пытаемся делать это с любым соперником. Мы отрабатываем это на тренировках, мы хороши в этом», – сказал Вейналдум.

    Источник: Goal.com

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    18.09.2016 01:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 20 сентября 2016, 12:14

      Клопп приведет Ливерпуль к чемпионству. ПОРА!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 сентября 2016, 05:17

      Не удивлюсь, если в этом сезоне, в чемпионском матче АПЛ, сойдутся Ливерпуль - Манчестер Сити

      10
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 сентября 2016, 01:27

      правильно, давить и забивать надо в начале матча, пока силы есть, а в конце и поотпинываться можно

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