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    «Манчестер Сити» хочет приобрести трех игроков менхенгладбахской «Боруссии»

    Руководство «Манчестер Сити» планирует приобрести трех футболистов менхенгладбахской «Боруссии». Речь о защитнике Андреасе Кристенсене, а также полузащитниках Торгане Азаре и Махмуде Дауде. Заинтересованность в игроках подтвердил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    По данным Transfermarkt, стоимость Кристенсена составляет 14 миллионов евро, Азара – 8,5, Дауда – 15.

    Источник: Goal.com

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    17.09.2016 17:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 сентября 2016, 13:13

      А чё Азар так дёшево. Обломятся или пусть обмен 3 из Гладбаха на 5 или 6 из МС с доплатой. А по защитнику правда надо сначала с Челси договорится, а они точно будут против, сами планируют вернуть.

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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 17 сентября 2016, 17:18

      Кристенсен игрок Челси, если что

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