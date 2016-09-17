«Манчестер Сити» хочет приобрести трех игроков менхенгладбахской «Боруссии»

А чё Азар так дёшево. Обломятся или пусть обмен 3 из Гладбаха на 5 или 6 из МС с доплатой. А по защитнику правда надо сначала с Челси договорится, а они точно будут против, сами планируют вернуть.
Руководство «Манчестер Сити» планирует приобрести трех футболистов менхенгладбахской «Боруссии». Речь о защитнике Андреасе Кристенсене, а также полузащитниках Торгане Азаре и Махмуде Дауде. Заинтересованность в игроках подтвердил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
По данным Transfermarkt, стоимость Кристенсена составляет 14 миллионов евро, Азара – 8,5, Дауда – 15.