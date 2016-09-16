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    УЕФА отменит красную карточку Верратти

    УЕФА принял решение отменить красную карточку полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти, которую тот получил в концовке матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1).

    Посмотрев повторы эпизода, в УЕФА пришли к выводу, что желтая карточка, которая привела к удалению итальянца, должна быть переписана на защитника «ПСЖ» Маркиньюса, толкавшего нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.

    Таким образом, дисквалификация Верратти отменена и он сможет сыграть в следующем поединке Лиги чемпионов.

    Источник: Le Parisien

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    16.09.2016 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 сентября 2016, 23:36

      Лучше бы у Кудряшова дисквалификацию липовою отменили.

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