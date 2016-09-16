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    Умтити готов стать блондином ради победы в Лиге чемпионов

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити пообещал изменить свой имидж, если его команда одержит победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Я люблю играть против Месси, Суареса и Неймара во время тренировок. Мне это идет на пользу, что видно уже во время матчей. Месси на тренировках так же хорош, как и в играх. Он лучший в мире, феномен.

    Если мы выиграем Лигу чемпионов, то я готов перекраситься в блондина как Месси», – сказал Умтити.

    Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Селтик» со счетом 7:0.

    Источник: Goal.com

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    16.09.2016 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 16 сентября 2016, 18:21

      Да хоть педиком стань

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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 сентября 2016, 15:13

      Ну хоть не дырку откупорить)

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