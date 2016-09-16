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    Бубнов: «Футболисты «Спартака» просто поймали свою игру и получают от нее удовольствие»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов уверен, что красно-белые на голову сильнее «Оренбурга», с которым москвичам предстоит сыграть в рамках 7-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча состоится сегодня, 16 сентября. Начало матча в 17:00 мск.

    «Спартак» — явный фаворит встречи с «Оренбургом». У красно-белых сейчас очень сильная группа атаки, они забивают почти в каждом матче. При этом команда практически не пропускает, то есть налаживает игру в обороне. Получается, «Спартак» сильнее своего соперника по всем параметрам.

    Еще один плюс для «Спартака» — отсутствие еврокубков, а значит, больше времени на подготовку к матчам чемпионата России. И сейчас, перед игрой с «Оренбургом», у команды ситуация лучше, чем перед матчем с «Локомотивом»: тогда в составе были травмированные. Но, несмотря на это, вряд ли красно-белые столкнутся с проблемой недооценки соперника. Игроки прекрасно понимают, что у команды сейчас есть отличный шанс набрать очки и постараться увеличить отрыв от преследователей. Впрочем, не похоже, что спартаковцы сейчас заглядывают в турнирную таблицу. Создается впечатление, что футболисты просто поймали свою игру и получают от нее удовольствие. Осталось только эту игру совершенствовать.

    И матч с «Оренбургом» — это хорошая возможность подготовиться к предстоящим встречам с более именитыми соперниками — «Зенитом» и ЦСКА. А вот если «Спартак» и с ними сыграет хорошо, то тогда это уже будет серьезная заявка на высокое место в турнирной таблице и по итогам сезона. И у красно-белых все для этого есть.

    Что же касается «Оренбурга», то он может противопоставить своему сопернику только самоотверженную борьбу и строгую игру в обороне. Кстати, в защите команда действительно играет довольно организованно. Да и нельзя сказать, что у «Оренбурга» ничего не получается в атаке: моменты появляются, просто пока команду подводит реализация. Хотя, конечно, такого потенциала в атаке, как у «Спартака», у «Оренбурга» нет. Поэтому хозяева наверняка в предстоящем матче сконцентрируются на том, чтобы не пропустить, и будут рассчитывать на стандарты и контратаки. Красно-белые же, по всей видимости, сыграют первым номером и постараются реализовать свое игровое преимущество. Что еще в целом может создать проблемы спартаковцам, так это синтетическое поле. Но им, конечно, есть где потренировать свою игру на искусственном газоне», — сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.09.2016 11:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 сентября 2016, 19:32

      Ага, поймали и не отпускают!

      0
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      Рейтинг: +42

      SPIDER1984 16 сентября 2016, 16:24

      Спартак сейчас на голову сильнее всех!
      УРА-УРА-УРА

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 16 сентября 2016, 15:36

      Скамейка хорошая, тренер и игроки сильные, давайте спартачи уже быстрее подтягивайтесь в борьбу за высокие места, этот зенит конченный уже надоел, вернем историческое противостояние.

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 сентября 2016, 15:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все эти годы думал тут глоров Спартака небыла... оказывается есть и то временно цска зенит форму наберут и Ростов опять изчезнут как и предудушие годы

      -6
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 16 сентября 2016, 14:26

      буба ну прям всем глаза открыл. он вобще мне не нравиться и не вызывает уважения, даже маломальского. самый сильный осадок в моей памяти это когда он коитиковал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера Ростова. говорил мол "спаситель мне нашелся". а Ростов провел чумовой сезон и чуть не выйграл РФПЛ

      1
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      Рейтинг: +108

      sciline10 16 сентября 2016, 13:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      теперь представьте Спартак в лч в следующем сезоне...меня аж передёрнуло от страха...

      -5
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 16 сентября 2016, 12:52

      Орембург крепкий орешек! Так что думаю 0:1 или 0:2 Спартак увезет 3 очка

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 16 сентября 2016, 12:48

      Бубнов прямо медом болел Спартака напоил, редко он так мурлычет! Пусть будет красивая игра и много голов.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 сентября 2016, 12:43

      Удачи Спартаку.

      3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 16 сентября 2016, 12:33

      Ждем пятничного подарка от Спартака к грядущим выходным! Жгите, ребята с удовольствием и кайфом от собственной игры и тогда Победа обязательно придет!

      3
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