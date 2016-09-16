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    Воронин: «Если бы не Акинфеев, то для ЦСКА все могло закончиться печально»

    Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин рассказал о впечатлениях от игры ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2). Напомним, что в свое время украинец играл в составе леверкузенцев.

    – Согласны со Слуцким, который заметил, что его команде потребовалось 15 минут, чтобы переключиться на скорости Лиги чемпионов?

    – Нельзя сравнивать уровень Лиги чемпионов и РФПЛ. Леверкузен на первых минутах действительно полетел вперед, хотел забить первый гол – получилось. Странно, что ЦСКА оказался к этому не готов. У армейцев хватает в составе сборников и футболистов, не первый год выступающих в еврокубках.

    – А ведь все могло быть гораздо хуже?

    – Конечно, если бы не Акинфеев и минимальное везение, могло быть и 0:4, и даже 0:5.

    – ЦСКА мог повторить результат «Ростова» в Мюнхене (0:5)?

    – Да. Игорь здорово выручал. Все могло закончиться очень печально.

    – Но вот Еременко и Вернблум считают, что уже во втором тайме гости могли забить третий гол и выиграть.

    – Моменты-то у армейцев были. ЦСКА «отскочил» в тех моментах, когда «Байер» не смог развить преимущество при счете 2:0.

    Но нужно сказать и о другом. Отыграть два мяча на чужом поле в Лиге чемпионов удается далеко не всем, если только не брать «Реал» и «Барселону». Так что ЦСКА заслуживает теплых слов за возвращение в команду.

    – Мужики?

    – Да. Мужики. А что касается «Ростова», то нужно делать скидку на первый их матч в Лиге чемпионов — и сразу попали под «Баварию». Дальше, уверен, все будет по-другому.

    – Не сложилось ощущения, что «Байер» после 2:0 стал пижонить?

    – Да, я это заметил. Пятки какие-то пошли. Хотели провести на расслабоне третий, четвертый мячи. Но, как это часто бывает в футболе, – не забиваешь ты, забивают тебе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2016 07:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +483

      headdevil 17 сентября 2016, 02:24

      Конифей как Филимонов- одна фатальная ошибка за карьеру, которую теперь вспоминают, хотя из раза в раз доказывает, что дырка не он, и антирекорд на совести пенсионеров Васи и Сережи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > headdevil 18 сентября 2016, 03:36

      у фили скорей это не ошибка была к сожалению....ведь игра была за выход!и после того как пропустил он нелепый мяч от сборной украины, оказался в киевком динамо киев, совпадение???а что касается Акинфеева это очень сильный и мужественный игрок и на данный момент самый опытный и мастерский вратарь...есть ребята по потенциалу и игре не хуже, но у них нет того опыта и умения потащить решающий момент встречи!

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > headdevil 18 сентября 2016, 03:36

      а не ошибается тот кто ни чего не делает.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 16 сентября 2016, 13:18

      Пропусти Акинфей - всё закончилось бы по-другому. Респект!

      2
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      Рейтинг: +1289

      каа 16 сентября 2016, 12:11

      А если бы не забил Дзагоев?!... - Еременко?! ... Это футбол ребята ...и на поле 11 игроков...
      Игорю конечно большой РЕСПЕКТ...но и Алану, и Еременко, и Верблуму... и всем, всем что не сломались окончательнои спасли матч...

      3
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      Рейтинг: +459

      sour12 > каа 18 сентября 2016, 03:38

      но вообще на удивление Ионов играл классно...у него не было обрезов, сколько мог обострял и отрабатывал назад...и выдал очень классную передачу на дзагу...там пол метра в сторону и передачу бы перехватили.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 сентября 2016, 11:04

      ...во всё воронье горло... "Экспертов" развелось...

      -3
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 16 сентября 2016, 10:09

      Игорь Акинфеев выручил(впрочем как всегда) в самый нужный момент!Кажется его мастерство находиться на самом верху своей карьеры.Но,от души,желаю еще прибавить...

      11
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 сентября 2016, 10:01

      Игорь тащил!

      6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 сентября 2016, 08:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пятого обсуждай своего, пи здабол

      -5
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    • ...
      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 16 сентября 2016, 08:16

      Хохол похвалил - то гут

      4
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      Рейтинг: +390

      fantom23 16 сентября 2016, 08:14

      Молодец Игорь!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 сентября 2016, 08:11

      Котофеев был хорош !!!

      6
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