Воронин: «Если бы не Акинфеев, то для ЦСКА все могло закончиться печально»

Конифей как Филимонов- одна фатальная ошибка за карьеру, которую теперь вспоминают, хотя из раза в раз доказывает, что дырка не он, и антирекорд на совести пенсионеров Васи и Сережи.
Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин рассказал о впечатлениях от игры ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2). Напомним, что в свое время украинец играл в составе леверкузенцев.
– Согласны со Слуцким, который заметил, что его команде потребовалось 15 минут, чтобы переключиться на скорости Лиги чемпионов?
– Нельзя сравнивать уровень Лиги чемпионов и РФПЛ. Леверкузен на первых минутах действительно полетел вперед, хотел забить первый гол – получилось. Странно, что ЦСКА оказался к этому не готов. У армейцев хватает в составе сборников и футболистов, не первый год выступающих в еврокубках.
– А ведь все могло быть гораздо хуже?
– Конечно, если бы не Акинфеев и минимальное везение, могло быть и 0:4, и даже 0:5.
– ЦСКА мог повторить результат «Ростова» в Мюнхене (0:5)?
– Да. Игорь здорово выручал. Все могло закончиться очень печально.
– Но вот Еременко и Вернблум считают, что уже во втором тайме гости могли забить третий гол и выиграть.
– Моменты-то у армейцев были. ЦСКА «отскочил» в тех моментах, когда «Байер» не смог развить преимущество при счете 2:0.
Но нужно сказать и о другом. Отыграть два мяча на чужом поле в Лиге чемпионов удается далеко не всем, если только не брать «Реал» и «Барселону». Так что ЦСКА заслуживает теплых слов за возвращение в команду.
– Мужики?
– Да. Мужики. А что касается «Ростова», то нужно делать скидку на первый их матч в Лиге чемпионов — и сразу попали под «Баварию». Дальше, уверен, все будет по-другому.
– Не сложилось ощущения, что «Байер» после 2:0 стал пижонить?
– Да, я это заметил. Пятки какие-то пошли. Хотели провести на расслабоне третий, четвертый мячи. Но, как это часто бывает в футболе, – не забиваешь ты, забивают тебе.