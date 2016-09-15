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    Спортивный директор «Боруссии» М: «К сожалению, Гвардиоле интересны наши игроки»

    Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах нескольких игроков «Боруссии» М. Об этом рассказал спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.

    «К сожалению, Гвардиола мне сказал, что ему очень интересны некоторые наши футболисты», – сказал Эберль.

    По информации Sport1, речь идет о полузащитниках Торгане Азаре и Махмуде Дауде, а также о защитнике Андреасе Кристенсене, который принадлежит «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 20:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 сентября 2016, 12:05

      Это он ещё с периода работы в Барсе за ними следил что ли? А так да всё как всегда в стиле МС - своих воспитанников мало, но надо отбирать лидеров у других. В Баварию не удалось, а в МС больше шансов. Но Кристенсена надо сначала у Челси выкупить, братья Азары будут друг против друга играть, а Дауд это молодое дарование. На одном Рафаэлле Гладбаху тогда будет очень тяжело.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 сентября 2016, 20:53

      главный тренер барслоны? он опять в барсе ? D

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 сентября 2016, 20:42

      Быстро Гвардиола карьеру в Сити закончил.

      3
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