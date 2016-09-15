Спортивный директор «Боруссии» М: «К сожалению, Гвардиоле интересны наши игроки»

Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах нескольких игроков «Боруссии» М. Об этом рассказал спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.

«К сожалению, Гвардиола мне сказал, что ему очень интересны некоторые наши футболисты», – сказал Эберль.

По информации Sport1, речь идет о полузащитниках Торгане Азаре и Махмуде Дауде, а также о защитнике Андреасе Кристенсене, который принадлежит «Челси».