Спортивный директор «Боруссии» М: «К сожалению, Гвардиоле интересны наши игроки»

Это он ещё с периода работы в Барсе за ними следил что ли? А так да всё как всегда в стиле МС - своих воспитанников мало, но надо отбирать лидеров у других. В Баварию не удалось, а в МС больше шансов. Но Кристенсена надо сначала у Челси выкупить, братья Азары будут друг против друга играть, а Дауд это молодое дарование. На одном Рафаэлле Гладбаху тогда будет очень тяжело.
Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах нескольких игроков «Боруссии» М. Об этом рассказал спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.
«К сожалению, Гвардиола мне сказал, что ему очень интересны некоторые наши футболисты», – сказал Эберль.
По информации Sport1, речь идет о полузащитниках Торгане Азаре и Махмуде Дауде, а также о защитнике Андреасе Кристенсене, который принадлежит «Челси».