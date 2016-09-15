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    Шалимов: «У «Зальцбурга» есть небольшое преимущество перед «Краснодаром»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов отметил, что в предстоящей матче с «Ред Булл Зальцбург» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы, его команда будет придерживаться игры в короткий и длинный пас.

    «Будем придерживаться своей игры, постараемся играть в короткий и средний пас, побольше владеть мячом, но многое зависит также от соперника. Мы его изучили. Дома «Зальцбург» начинает и играет очень агрессивно, поэтому на первых минутах нужно не уступить и сыграть с такой же агрессией. У «Зальцбурга» есть небольшое преимущество за счет того, что они играют дома. Шансы я оцениваю — 50 на 50.

    По именам «Шальке» — фаворит нашей группы, но все покажет игра. Для нас завтра важно добиться положительного результата», – заявил Шалимов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.09.2016 07:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 15 сентября 2016, 14:10

      в короткий и длинный пас! левыми и правыми ногами!

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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 15 сентября 2016, 13:55

      Да у них опытный тренер

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 сентября 2016, 11:28

      первые минуты краснодар в последнее время как раз проигрывал, медленно вкатывался в матч

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