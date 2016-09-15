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    Раньери: «Сказал игрокам, что гимн Лиги чемпионов заряжает и заставляет бороться»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:0).

    «Я сказал игрокам, что гимн Лиги чемпионов заряжает батарейки и заставляет тебя бороться.

    Было важно победить после поражения от «Ливерпуля». Мы забили очень быстро, и это придало нам уверенности на весь матч.

    «Брюгге» очень хорошо работал с мячом, они контролировали его, но мы контролировали матч, и это было хорошо для нас. Возможно, в начале игры мы удивили их», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    15.09.2016 01:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 сентября 2016, 07:30

      Раньери, хороший мотиватор.

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