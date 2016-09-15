Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шмидт: «Если в конце нам не хватит двух очков, будем знать, где мы их потеряли»

    Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт оценил результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (2:2).

    «Мы легкомысленно отдали преимущество. Создали уйму моментов за 35 минут, но не реализовали их и в итоге поплатились.

    В футболе игра не заканчивается в первые 35 минут. Надо это понимать. Тем более мы играли против чемпиона России. И если в конце группового этапа нам не хватит двух очков, мы будем знать, где мы их потеряли», – сказал Шмидт.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2016 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 15 сентября 2016, 06:30

      Хер Шмидт, вам будет не хватать на финише больше, чем двух очков.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 15 сентября 2016, 03:22

      Радуйтесь что очко цело, с таким офсайдом голы засчитывать...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11