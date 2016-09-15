Шмидт: «Если в конце нам не хватит двух очков, будем знать, где мы их потеряли»

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт оценил результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (2:2).

«Мы легкомысленно отдали преимущество. Создали уйму моментов за 35 минут, но не реализовали их и в итоге поплатились.

В футболе игра не заканчивается в первые 35 минут. Надо это понимать. Тем более мы играли против чемпиона России. И если в конце группового этапа нам не хватит двух очков, мы будем знать, где мы их потеряли», – сказал Шмидт.