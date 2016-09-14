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    ЦСКА сумел отыграть у «Байера» два гола

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Мехмеди, 9;

    2:0 – Чалханоглу, 15;

    2:1 – Дзагоев, 37.

    2:2 – Еременко, 39.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 23:56
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +50

      magg27 15 сентября 2016, 13:00

      Молорики !

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 15 сентября 2016, 11:24

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 15 сентября 2016, 08:39

      ЦСКА-молодцы!!!
      Дзагоев гол-красавец влупил!)
      Еременко как конь носился!)))

      0
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      Рейтинг: +3937

      Kollljan 15 сентября 2016, 07:04

      После первых пропущенных банок, Акинфеев показал свою психологическую неустойчивость. А это жирный минус для вратаря.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Kollljan 15 сентября 2016, 07:47

      Вот если бы еще парочку, но уже по его вине, забили, то неустойчивость. А так все норм. Не каждый день наши команды камбеки в европе выдают. Молодцы!!! Еременко так вообще весь матч как заводной отпахал, напомнил Аршавина образца евро 2008 ))

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 сентября 2016, 06:55

      Реально выручал! Несмотря на антиреккорд оба гола не его.

      3
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      Рейтинг: +8018

      nik55 > Томь вперёд 15 сентября 2016, 07:41

      да 10 лет голы не его

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 сентября 2016, 06:24

      рекорды бьет конифей)

      -1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 15 сентября 2016, 04:58

      молодцы, армейцы! но если бы не Акинфеев, то при счете 3-0 вряд ли нашлись бы силы для камбека

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2016, 03:45

      Браво кони !!!

      2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 15 сентября 2016, 01:47

      Вот и хорошо! Если выдержат график - на выезде ничья, а дома победа, то есть хороший шанс пройти дальше!

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      Рейтинг: +113

      Касабланка 15 сентября 2016, 01:10

      Молодцы!

      2
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