ЦСКА сумел отыграть у «Байера» два гола

Молорики !
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Мехмеди, 9;
2:0 – Чалханоглу, 15;
2:1 – Дзагоев, 37.
2:2 – Еременко, 39.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Мехмеди, 9;
2:0 – Чалханоглу, 15;
2:1 – Дзагоев, 37.
2:2 – Еременко, 39.
Молорики !
ЦСКА-молодцы!!!
Дзагоев гол-красавец влупил!)
Еременко как конь носился!)))
После первых пропущенных банок, Акинфеев показал свою психологическую неустойчивость. А это жирный минус для вратаря.
Реально выручал! Несмотря на антиреккорд оба гола не его.
да 10 лет голы не его
молодцы, армейцы! но если бы не Акинфеев, то при счете 3-0 вряд ли нашлись бы силы для камбека
Браво кони !!!
Молодцы!