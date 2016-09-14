ЦСКА сумел отыграть у «Байера» два гола

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Мехмеди, 9;

2:0 – Чалханоглу, 15;

2:1 – Дзагоев, 37.

2:2 – Еременко, 39.