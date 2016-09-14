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    Луческу: «Шатова тревожит голеностоп, у Дзюбы тоже была проблема»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива.

    «У нас достаточно информации о сопернике. Видели их игру с «Бейтаром», с «Хайдуком». Использовали и информацию по прошлому году, когда «Маккаби» играл с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

    Знаем, что сейчас они меняют систему, взяли несколько новых игроков, больше внимания уделяют оборонительным действиям. Много опытных игроков, в том числе с международным опытом.

    Мы знаем, что ждать от этой команды завтра и что они нам представят. Есть четыре –пять игроков, через которых строится игра всей команды. К этому тоже готовы. Из того, что должны знать о «Маккаби», знаем все», – сказал Луческу.

    Также наставник объяснил свое решение не брать на игру Олега Шатова и Артема Дзюбу.

    «Шатова давно тревожит голеностоп. Посоветовались с доктором и решили дать ему отдохнуть, чтобы не наслаивались травмы. Не стоит забывать, что игроки сборной начали подготовку к сезону позже, не прошли все сборы – это требует внимательного отношения.

    У Дзюбы тоже была проблема – решили не усгублять ее и не рисковать нападающим. Решили дать ему полноценно восстановиться.

    Вроде у нас есть состав, но есть игроки, которых толком в деле не видел. Рязанцев, Данни, Файзулин. Анюков, который сыграл только один матч. Сейчас нужны игроки – нам играть на три фронта, хочется, чтобы все были здоровы. Надеюсь, все поправятся вскоре. У нас даже количественно не совсем хватает игроков на все эти игры. Будем ждать восстановления».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 19:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 20:33

      А Дзюба сам по себе проблема

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