Саввиди: «Наверное, готов сотрудничать с Бердыевым во имя чего-то большего»

Президент компании «Группа Агроком», которая спонсирует «Ростов», Иван Саввиди поделился впечатлениями от матча ростовчан в Лиге чемпионов против «Баварии» (0:5) и рассказал о дальнейшем сотрудничестве с Курбаном Бердыевым.

– Такой счет не должен разочаровывать, мы знали, с кем играем. Если сравнивать эти две команды, разница очевидна. «Бавария» в пятнадцать раз дороже «Ростова», если не в двадцать. Ну и, соответственно, одна из лучших команд мира победила. Но первый тайм меня не сильно расстроил. Счет по итогам не совсем приятный, но самое главное, что команда не рассыпалась психологически. Это хороший опыт, теперь важно, чтобы была дана правильная, трезвая оценка.

Я расцениваю это не как игру с каким-то результатом. «Ростов» свое дело сделал и «Бавария» приедет играть в наш город. Это уже успех. А дальше – футбол, никто не знает, как сложится игра. Конечно, стадион, настолько насколько нам разрешили, будет полон, болельщики придут поддержать своих футболистов. В конце концов, мы играем в футбол, чтобы принести людям праздник. Важно правильно организовать это театрализованное шоу. Увидеть сильнейшую футбольную машину мира у себя дома – это уже успех.

– Вы испытываете гордость за клуб, который спонсирует ваша компания?

– Это разные вещи. Я всегда испытываю гордость за свой город, а все остальное вторично.

– Уже общались с Бердыевым после того, как он стал вице-президентом «Ростова»?

– Нет.

– Вы можете работать вместе?

– Во имя чего-то большего, наверное, да. Курбан входит в тройку лучших тренеров, но это ни о чем не говорит.

– Обсуждали с губернатором эту тему?

– Давайте не будем об этом. Самое главное, что мы обеспечили поездку туда, и моя компания в очередной раз заплатила все налоги, чтобы разблокировать счета, оплатила переезды, чтобы команда оказалась в Германии. Все остальное вторично. Надо набирать опыт. Мы же играем не с какими-то командами, о которых впервые слышим. Кто вообще у «Баварии» выиграл из российских клубов?

– «Локомотив» в 1995-м году (1:0).

– 20 лет назад «Бавария» была совсем другая. Даже легендарные команды с трепетом встречаются с «Баварией». В первые 30 минут «Ростов» продемонстрировал, что никакое имя не может помешать хладнокровию. А все остальное – это футбол. Не будь пенальти, может и совсем другая ситуация была бы.

– Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев заявил, что «Ростов» в этой группе Лиги чемпионов сможет взять максимум 4 очка.

– «Ростов» способен на большее, чем думают скептики, – сказал Саввиди.