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    Милик: «Матч с «Динамо» прошел идеально»

    Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик отметился дублем в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Это позволило его команде начать турнир с выездной победы.

    «Это был большой вечер как для меня, так и для всей команды. Могу уверенно сказать, что я счастлив. Все прошло просто идеально. Для нас было важно начать с победы в гостях. После такого результата вернемся в Неаполь в хорошем настроении», – приводит слова Милика Sport leggo.

    Матч «Динамо» Киев – «Наполи» закончился со счетом 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 10:14

      Молодец Милик! Молодой поляк хорошо освоился в новой команде и на высоком уровне.

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