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    Тер Штеген: «Счастлив снова выйти на поле»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген считает, что пенальти, назначенный в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика», сыграл серьезную роль в итоговом результате.

    «У меня была травма, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я счастлив, что снова смог выйти на поле и поучаствовать в игре.

    Что касается момента с пенальти, то в нем мне повезло. В конечном итоге мы победили со счетом 7:0, но в момент назначения пенальти, у нас не было такого убедительного преимуществе», – рассказал тер Штеген.

    Матч «Барселона» – «Селтик» закончился со счетом 7:0.

    Источник: Marca

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    14.09.2016 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 10:17

      Тер Штеген как то поуверенней, чем Силлесен смотрится

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