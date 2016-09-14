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    Лено: «ЦСКА – серьезный соперник, у которого сильные исполнители не только в обороне»

    Вратарь «Байера» и сборной Германии Бернд Лено отметил сильные стороны ЦСКА, с которым его команде предстоит встретиться в среду, 14 сентября, в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    – ЦСКА всегда считался хорошей командой. Но в первой корзине были «Барселона», «Реал», «Бавария». На их фоне москвичи казались более легким соперником. Но с ними необходимо быть очень внимательными. А еще надо сказать, что Россия – родина моих родителей, они и брат там появились на свет. Мы – российские немцы, поэтому для меня и папы с мамой это, можно сказать, особый матч.

    – В группе кроме «Байера» и ЦСКА еще «Тоттенхэм» и «Монако». Кто, на ваш взгляд, фаворит?

    – По именам – мы и «Тоттенхэм». Но полагаю, что опасны Москва и Монако. Каждый может пройти дальше, каждый – вылететь. В квартете нет такого клуба, как «Бавария», о котором говорят: мол, точно займет первое место. У нас любой может стать и первым, и четвертым. Борьба будет напряженной.

    – Что вообще думаете о ЦСКА?

    – Хороший опытный коллектив. Чуть ли не вся оборона выступала на чемпионате Европы во Франции. А тренер руководил сборной. Футболисты вместе в течение многих лет, сыграны. И Слуцкий там уже давно. Команда дисциплинированная, защита всегда хорошо располагается, футболисты умело действуют на контратаках. В общем, серьезный соперник, у которого сильные исполнители не только в обороне. Назову полузащитника Дзагоева, нападающего Траоре, у которого рост за два метра. Опасные ребята.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 07:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 09:25

      Вот это то и пугает, что вся оборона играла на чемпионате Европы. Все видели как.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 сентября 2016, 08:53

      интересная группа. Прям топовых команд нет, но на самом деле тут может случится все, что угодно.

      3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 14 сентября 2016, 08:25

      Честно и справедливо

      2
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