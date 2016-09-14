Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калачев: «Баварии» можно было и не помогать. Сами бы пускай забивали»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал пенальти, назначенный в ворота ростовчан при счете 0:0 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).

    «Что теперь говорить о пенальти? Был он или нет… Поставил и ладно. Хотя «Баварии» можно было не помогать. Сами бы пускай забивали.

    Важнее другое: мы не сыграли в свой футбол. Пока мы не пропустили, «Бавария» нервничала и ничего не могла сделать, поэтому нам легче игралось. Потом мы побежали забивать, и уже «Бавария» этого ждала где-то», – сказал Калачев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 14 сентября 2016, 10:59

      Почитал обсуждение и поразился - а разве учебный год в младщих классах ещё не начался? Что тут соплляки на сайте делают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 сентября 2016, 10:42

      Прям в точку, за первые пол часа Бавария толком мало что создала, судья решил помочь.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 сентября 2016, 09:40

      Скажите, ребятки спасибо, что вам ещё 2 пеналя в 1 тайме не назначили: за опасную игру против Хуммельса в штрафной и за снос Косты.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > zatonn 14 сентября 2016, 10:34

      В случае Косты не было пенальти, потом что снос игрока был вне пределов штрафной. А за удар ногой по лицу Хуммельса, должна была пойти минимум жёлтая карточка. Судья трактовал по-своему...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Артемка 82 14 сентября 2016, 09:06

      Левандовски упал на ровном месте, а потом реализовал левый пендаль!!! Позорная Бавария!!! Куда Карло пришел?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Артемка 82 14 сентября 2016, 10:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че толку и без панки уничтожили бы

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Rzn_za_cska 14 сентября 2016, 11:40

      ПОСМОТРИМ СЕГОДНЯ КАК ВАС РВАТЬ БУДУТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      P_D 14 сентября 2016, 07:25

      судья то же внимательно просматривал игры Ростова и знает что надо придумывать пенальти не помогло бы удалил бы кого нибудь. все по делу сказал Тимон

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11