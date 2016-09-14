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    Энрике: «Месси – лучший в мире на любой позиции. Он полностью свободен на поле»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил восхищение игрой Лионеля Месси после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (7:0). В этой встрече аргентинец отметился хет-триком.

    «Месси имеет полную свободу в выборе позиции на поле. Он лучший в мире на любой позиции. Месси может выдать идеальный пас на 35 метров и доставить мяч, куда захочет. По-моему, он лучший игрок всех времен.

    Если Месси играет как номер девять, номер восемь или номер шесть, то он является лучшим в мире на каждой из этих позиций», – сказал Энрике.

    Источник: Twitter

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    14.09.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2016, 10:14

      пусть этот крашеный карлик забьет три Ювентусу или Баварии

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