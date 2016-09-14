Данильянц: «Так быстро, как «Бавария», в России не играет никто»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).

«Сегодня получился непростой матч. Испытание для ребят. Соперник действовал очень быстро. В России так не играет никто. Пропустив голы, ребята не были сломлены и продолжали играть. Третий и пятый голы «Бавария» забила на контратаках. Наши ребята хотели показать, что умеют и в атаке играть», – сказал Данильянц.