Данильянц: «Так быстро, как «Бавария», в России не играет никто»

да как так то??? Вы что, первый день в футболе???Как так можно говорить??? В Боварии что, роботы играют??? Такие же люди! На мой взгляд, тот же Азмун боялся атаковать,старался, но боялся! Игра была проиграна еще до начала, когда все "эксперты" Матч ТВ и др. говорили о ничье как достижении!!! Ростов занял 2 место-вышел в квалификацию, вошел в число лучших команд Европы!!!Так играйте на все 100 и не нойте, что другие быстрее!!! Кто вам мешает быть быстрее?
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).
«Сегодня получился непростой матч. Испытание для ребят. Соперник действовал очень быстро. В России так не играет никто. Пропустив голы, ребята не были сломлены и продолжали играть. Третий и пятый голы «Бавария» забила на контратаках. Наши ребята хотели показать, что умеют и в атаке играть», – сказал Данильянц.