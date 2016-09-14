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    Данильянц: «Так быстро, как «Бавария», в России не играет никто»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).

    «Сегодня получился непростой матч. Испытание для ребят. Соперник действовал очень быстро. В России так не играет никто. Пропустив голы, ребята не были сломлены и продолжали играть. Третий и пятый голы «Бавария» забила на контратаках. Наши ребята хотели показать, что умеют и в атаке играть», – сказал Данильянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2016 00:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 14 сентября 2016, 07:28

      да как так то??? Вы что, первый день в футболе???Как так можно говорить??? В Боварии что, роботы играют??? Такие же люди! На мой взгляд, тот же Азмун боялся атаковать,старался, но боялся! Игра была проиграна еще до начала, когда все "эксперты" Матч ТВ и др. говорили о ничье как достижении!!! Ростов занял 2 место-вышел в квалификацию, вошел в число лучших команд Европы!!!Так играйте на все 100 и не нойте, что другие быстрее!!! Кто вам мешает быть быстрее?

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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > hjvfybcn 14 сентября 2016, 08:06

      А что неправильного сказал тренер?! Да, рывков было мало со стороны игроков Баварии, но класс пасов, ощущуение партнера и умение предугадать местонахождение его же - это класс. Подскажи, где с такими классными соперниками мог встречаться Ростов? Если б игрок Рубина на пробил прямо в Акинфеева, сейчас бы ЦСКА вынимал бы столько же, наверное, из сеткиююю

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > hjvfybcn 14 сентября 2016, 10:26

      А, что мешает быть жигулям быстрее мерса, а , что мешает нам, как победителям жить лучше чем немцы? Пожалуйста ответь на этот вопрос?
      А так тренер сказал то, что есть по жизни.

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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 14 сентября 2016, 07:28

      Защита ростова судя по игре вообще не пыталась играть......пятиться назад и смотреть как разыгрывают мяч в твоей штрафной (при этом о гигантской скорости Баварии в моментах с голами странно говорить) не пытаясь накрывать игроков соперника это не оборона.......

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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > zabor4ik 14 сентября 2016, 08:02

      Не забывай, что вся защита играла в таком сочетании в первый раз

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      Рейтинг: -38

      sdg4tdhs 14 сентября 2016, 00:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/gzP98

      -6
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 00:31

      Может просто так медленно в Европе не играют?

      -2
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