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    Сампаоли: «Я не собираюсь отказываться от идеи атакующего футбола»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «К счастью, в футбол играют команды. Если бы дело было только в индивидуальностях, то «Ювентус» был бы сильнее. Но мы будем едины и посмотрим, что произойдет.

    План такой же, как и на другие матчи. Я не собираюсь отказываться от идеи атакующего футбола, потому что так мы играем всегда, в каждой встрече. Некоторые тактические нюансы могут меняться, но общая концепция всегда одна и та же», – сказал Сампаоли.

    Источник: Football Italia

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    13.09.2016 22:00
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