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    Дзагоев: «Плакать и жаловаться на отсутствие Мусы уже не стоит»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» заявил, что после ухода Мусы игра армейцев не претерпела больших изменений.

    «Мусы у нас давно нет. Ласине Траоре тяжело играть, как Ахмед, чтобы мы бросали ему мяч вперед, а он убегал. Это не его конек. У нас поменялась игра. Больше стало навесов, больше игры в недодачу.

    Но я не хочу сказать, что наш футбол изменился кардинально. Да, Муса хорошо бежал, зато Ласс хорошо придерживает мяч. Мы перестроились. Плакать и жаловаться на отсутствие Мусы уже не стоит», – сказал Дзагоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2016 20:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2016, 22:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вся игра с Мусой была, бей беги, подначь судью... Ни тактики особой, ни комбинаций, ровным счётом ничего... Скажите что я не прав? Адекватные болелы коней...

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 20:43

      Ну да. Правильно. Нужно играть с теми кто есть и пытаться играть максимально эффективно. В России получается пока, а вот как с Байером получится, зщавтра и посмотрим.

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