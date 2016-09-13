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    Пирло: «Ювентус» доминирует в Италии, также как «ПСЖ» во Франции»

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, выступавший в прошлом за «Ювентус», заявил, что «старая сеньора» становится похожа на французский «ПСЖ». Также полузащитник прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Интер».

    «Итальянский футбол не так уж плох, судя со стороны. Даже несмотря на то, что серия А становится похожа на французскую лигу. «Ювентус» похож на «ПСЖ», который доминирует во Франции. По крайней мере, это то, о чем можно сказать судя по трансферному окну. По итогам этой большой трансферной кампании «Ювентус» настроен выиграть все трофеи. Мое возвращение в Италию? «Интер» в прошлом году делал запрос, но я предпочел остаться в США», – заявил Пирло.

    Источник: Skysports

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    13.09.2016 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 15 сентября 2016, 18:38

      Пирло возвращайся!

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