Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гард: «Сейчас Косиельни лучше Тиаго Силвы»

    Реми Гард, тренировавший ранее «Астон Виллу» и «Лион» заявил, что защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косиельни находится в лучшей форме, нежели его коллега по амплуа Тиаго Силва из «ПСЖ».

    «Сейчас Косьельни явно лучше Тиагу Силвы. Хочу отметить его темп, сдержанность. С организованностью и опытом, он стал безоговорочным лидером обороны «Арсенала», а также хорошим наставником. Лоран делает других защитников лучше. Тиагу Силва в «ПСЖ» получил прозвище «Монстр», но он его не оправдывает», – заявил Гард.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2016 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 13 сентября 2016, 17:28

      ну все, теперь ПСЖ выкупит Косьельни(ы?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11