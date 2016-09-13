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    Шевченко: «Сила киевского «Динамо» в Ярмоленко»

    Известный в прошлом футболист киевского«Динамо», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевскими динамовцами и «Наполи», итальянцам придется трудно.

    «Динамо» выиграло два чемпионских титула за последние годы и заняло второе место в группе Лиги чемпионов с «Челси» в прошлом сезоне. Затем они уступили в 1/16 финала «Манчестер Сити». Сила «Динамо» в Ярмоленко, который часто берет на себя игру, он высокий и мощный. «Наполи» просто не будет», – сказал Шевченко.

    Источник: Corrieredellosport

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    13.09.2016 13:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21

      Montenegro88 14 сентября 2016, 00:24

      Привет от МИЛИКА!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 13 сентября 2016, 19:35

      буратино-самое слабое звено

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 сентября 2016, 15:09

      сила в Ньютонах, а не в ярмоленках

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2016, 13:45

      Плохи ваши дела, если ваша сила в психопатке Ярмолке...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      777Foma777 13 сентября 2016, 13:12

      очень сомневаюсь

      1
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