Бубнов: «Не вижу причин, по которым «Бавария» не наберет три очка с «Ростовом»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ростовом». По мнению Бубнова, у ростовчан нет шансов победить мюнхенский клуб и нет причин, по которым «Бавария» не наберет три очка.

«Что касается матча в Мюнхене, то здесь главный вопрос – с каким счетом победят немцы. Не вижу причин, по которым «Бавария» не наберет три очка. Вопрос только в том, сколько мячей они забьют. Несмотря на то, что Карло Анчелотти собирается провести небольшую ротацию в этой встрече, все равно немцы явные фавориты. Думаю, минимум два мяча они забьют» – заявил Бубнов.

Напомним, что матч между «Баварией» и «Ростовом» начнется в 21:45 по московскому времени.