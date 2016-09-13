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  • Бубнов: «Не вижу причин, по которым «Бавария» не наберет три очка с «Ростовом»

Бубнов: «Не вижу причин, по которым «Бавария» не наберет три очка с «Ростовом»

13 сентября 2016, 12:25
69

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ростовом». По мнению Бубнова, у ростовчан нет шансов победить мюнхенский клуб и нет причин, по которым «Бавария» не наберет три очка.

«Что касается матча в Мюнхене, то здесь главный вопрос – с каким счетом победят немцы. Не вижу причин, по которым «Бавария» не наберет три очка. Вопрос только в том, сколько мячей они забьют. Несмотря на то, что Карло Анчелотти собирается провести небольшую ротацию в этой встрече, все равно немцы явные фавориты. Думаю, минимум два мяча они забьют» – заявил Бубнов.

Напомним, что матч между «Баварией» и «Ростовом» начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Ростов Бавария Бубнов Александр
Комментарии (69)
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a-rakhmatov
1473762266
Не бубни и не каркай, Александр мяч круглый,поле ровное все может произойти....в любом случае ростовчане играют в ЛЧ и они молодцы не зависимо от сегодняшнего результата. Мы болеем за Ростов))
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vgarakh
1473762473
Бубнов как всегда ошибается, Ростов наберет очки с Баварией.
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Артемка 82
1473762655
Бубен постоянно пророчит проигрыш Ростову, еще на отборочной стадии! хаха))) Александр не подскажите с кем великий и титулованный СартаГ сегодня в Еврокубках играет?
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Evgenii1
1473762911
Не вижу причин для чтения того ,что бубонит бубен.
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Серёга Краснодарский
1473763380
Слушайте а есть руководители или кто еще у этого бомбардира сайта? почему не убираете комментарии этой бабы которая гадит практически во всех комментариях на все статьи?? Вы сволочи (хозяева сайта) либералы или парнасы или еще кто?? а ну прекратите пускать эту фашистку на всю страну читать её провокации.
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Серёга Краснодарский
1473763478
Я имею ввиду провокатора Marqello.
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андрей андреев
1473764303
Спасибо Александр за прогноз,т.к. они никогда не сбываются
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Артемка 82
1473764479
Не знаю о каких двух мячах Сашка-Саня говорит, но за ничейку Ростов должен зацепиться!
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ewgen1986
1473769857
Все равно болеем за наших. Вперед Ростов.
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Сергей Свояк
1473772062
В этой встрече поставишь 10 тысяч на Ростов, выиграешь 350.000 рублей. Поставишь те же 10 на Баварию Мюнхен, выиграешь 10.800. Вот Вам расклады от букмекеров. Но, как же я верю в Ростов...
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