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    Роналду: «Матч со «Спортингом» будет особенным для меня»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметил важность предстоящего матча Лиги чемпионов против «Спортинга». Напомним, что 31-летний форвард является воспитанником лиссабонского клуба.

    «Для меня это особенный матч против команды, которая занимает важное место в моем сердце. Я хотел, чтобы «Реал» и «Спортинг» попали в одну группу. У «львов» сильная команда и отличный тренер. Это будет еще один замечательный момент в моей жизни.

    В Лиге чемпионов я уже играл против «Спортинга», также встречался с «Бенфикой» и «Порту». Новая дуэль против «Спортинга» – большая привилегия для меня», – заявил Роналду.

    Источник: УЕФА

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    13.09.2016 01:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2016, 14:08

      Давай Ронни, нужно оформить сегодня дубль и привести свою команду к победе. Плюс, тем самым чутка помочь нашим клубам в опережении по очкам португезов

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 13 сентября 2016, 11:50

      Это вполне естественно.

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