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    Венгер: «Встреча с «ПСЖ» станет хорошей проверкой для «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Я рад вернуться в Париж. Это моя родная страна, а матч с «ПСЖ» станет для нас хорошей проверкой. Этому клубу нет равных во Франции. Эта страна всегда была богаты на сильные команды и хороших игроков, а потому будет интересно посмотреть на себя на таком фоне.

    Сыграем в свой футбол с прицелом на атаку. «ПСЖ» очень силен в полузащите, но мы постараемся обрубить каналы подпитки их нападения», – сказал Венгер.

    Источник: УЕФА

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    12.09.2016 22:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      murakami777 13 сентября 2016, 06:11

      Good luck, gunners!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 12 сентября 2016, 23:05

      Должны проходить,PSG пока не в форме.

      -2
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