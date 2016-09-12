Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери ожидает тяжелого матча с «Арсеналом»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери отметил, что в предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» он ожидает тяжелой игры.

    «Жду трудного матча. Он не будет похож на наш предыдущий поединок, потому что «Арсенал» играет по другой схеме и демонстрирует совершенно иной подход к игре.

    На мой взгляд, команда выглядит хорошо, хоть мы и не выиграли два последних матча. Я дал оценку каждому игроку. Они смотрели мне в глаза. С моего первого дня в команде ничего не изменилось. Мы по-прежнему усердно работаем, стараемся не уступать соперникам и сохранять оптимизм. Но главная ставка делается на тяжелый труд.

    Есть вероятность, что Тьяго Силва сыграет. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после тренировки», – сказал Эмери.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11