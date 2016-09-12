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  • Митрофанов: «Зенит» заплатил за Новосельцева гораздо меньше 10 миллионов»

Митрофанов: «Зенит» заплатил за Новосельцева гораздо меньше 10 миллионов»

12 сентября 2016, 20:50
7

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов опроверг информацию о том, что петербургский клуб приобрел защитника Ивана Новосельцева у «Ростова» за 10 миллионов евро.

— Как сообщил всезнающий портал transfermarkt, за Новосельцева заплатили 10 миллионов евро. Он стоит этих денег?

— Не всегда появляющаяся на подобных порталах информация является верной. Сумма, которую мы заплатили за Новосельцева, гораздо меньше. В контракте защитника были достаточно скромные «отступные».

— Кандидатура Новосельцева была предложена новым главным тренером «Зенита»?

— Луческу попросил предоставить информацию обо всех российских центральных защитниках, лично просмотрел огромное количество матчей и согласился, что лучший из них и потенциально способный перейти на новый уровень — Новосельцев. Новый наставник просил именно российского футболиста на эту позицию. Учитывая существующий лимит на легионеров, ставя россиянина в центр обороны, тренер имеет большую вариативность на других позициях. Сам Новосельцев выказал огромное желание перейти в «Зенит», мы связались с «Ростовом» — и трансфер состоялся.

— С пятилетним контрактом для Ивана Новосельцева не рисковали?

— С одной стороны, пятилетний контракт, с другой — весьма адекватные требования игрока по зарплате, с третьей — центральный защитник-россиянин, который быстро прогрессирует, и нет оснований полагать, что он остановится в росте.

— Не видите проблем для Новосельцева в разнице тактических схем клубов, по которым играют «Зенит» и «Ростов»?

— Проблему видим, но мы ведь не приобретали Новосельцева как полную замену Гараю. Конечно, Эсекьель — более сильный футболист. Самое главное, что это понимает главный тренер. Он знает, что необходимо будет вписать новичка в командную игру. Игровые качества Новосельцева главного тренера устроили.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Новосельцев Иван Митрофанов Максим
Комментарии (7)
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acer2003
1473703237
Поглядим), толк должен быть
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sdg34dc
1473703867
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke
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MEHROJ ЗЕНИТ
1473704868
Время покажет
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Обер-КанцлерЪ
1473714010
Получше Берез с Игнашем как бы там ни было.
Ответить
a-rakhmatov
1473726368
Однако продешевили.....
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Леонид К..
1473732550
Это Витцель от питерских помещиков бесплатно уйдёт. Даже коробки доширака не будет... а господин Митрофанов точной суммы так и не назвал... скромный...
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опус 2
1473780502
Сегодня сообщили ,что за 8 лямов
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