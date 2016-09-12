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    Данильянц: «Сыграть с «Баварией» – вызов для «Ростова», ведь это одна из лучших команд мира»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, что встреча состоится 13 сентября в Мюнхене.

    – Слуцкий три года назад на пресс-конференции в этом зале назвал «Баварию» космосом. Согласны ли вы с такой оценкой?

    – «Бавария» – одна из лучших команд в мире. В земных категориях – одна из наиболее стабильных команд, показывающая на протяжении многих лет высококлассный футбол. Это команда хороших исполнителей, которые сильны и сами по себе, и хорошо дополняют друг друга.

    – Не опасаетесь ли вы мандража у своей команды?

    – Это серьезный вызов для нас. К тому, что видим на этом стадионе сейчас, добавятся живые люди на трибунах. То, что мы часто видели по телевизору в трансляциях из Мюнхена – завтра это можно будет пережить. Готовимся, чтобы по-спортивному переварили эти нагрузки и выдержали это испытание.

    – Как вам удалось за год подняться из стыковых матчей в Лигу чемпионов?

    – Одна из стратегий, которую принес Бердыев, – каждый матч считать последним. Так мы выбрались из болота полтора года назад. Так и в следующем сезоне – рассматривали отдельно каждый матч, сражались за каждый эпизод и каждый мяч. И этого хватило, чтобы высоко подняться.

    – Вы будете уповать только на оборону или постараетесь навязать атакующую игру?

    – Успех – в гармонии одного и другого. Игра все покажет. Мы приехали не статистами. Знаем, что это серьезное испытание, но хотим, чтобы эта игра была праздником для ребят и для болельщиков, которых будет много завтра на стадионе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2016 20:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +47

      89388900185 13 сентября 2016, 16:26

      одна из трех

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 13 сентября 2016, 02:29

      РСМ, не так страшна Бавария,как её малюют! По любому - страна с вами. Удачи! С ув.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 12 сентября 2016, 21:31

      не ссыте

      2
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      Рейтинг: +7

      sdg34dc 12 сентября 2016, 21:11

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://goo.gl/0aOFon

      0
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      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 12 сентября 2016, 21:07

      Упруться рогом но, только дома.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 20:28

      Слуцкий даже команду Байер боится, а для Ростова космическая Бавария не страшна, все команда настроена позитивно и это главный залог успеха.
      Удачи нашей команде!!!

      7
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      Рейтинг: +63

      barca9651 12 сентября 2016, 20:27

      интересно будет посмотреть
      ничейку бы хотя бы вывезли наши

      3
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