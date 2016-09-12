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    Ибрагимович: «Погба хочет прогрессировать»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович встал на защиту своего одноклубника Поля Погба, который в последнее время подвергается серьезной критике, в том числе и из-за рекордной суммы трансфера из «Ювентуса».

    «Он из тех игроков, которые определяют игру нынешней сборной Франции. К сожалению, они не смогли выиграть Евро-2016, но это поколение очень сильное и вместе с Погба станет еще сильнее. Еще некоторое время назад я не был знаком с Полем, но сейчас знаю его лично. Это парень, который упорно работает и хочет прогрессировать. Он хорошо относится к делу и у него все еще впереди.

    Уверен, что те, кто завидуют Погба, в скором времени заберут все свои слова обратно», – приводит слова Ибрагимовича GiveMeSport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2016 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2016, 13:11

      Чё критиковать? Вполне добротно смотрелся в матчах. Тем более он только пришёл в команду, нужно время, дальше будет играть ещё лучше. И 105 лямов тут вообще не причём, он их отработает сполна на поле и про маркетинг не стоит забывать, который только на его футболочках все деньги вернёт за трансфер.

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