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    Готовность стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде оценивается в 40 процентов

    Строящийся в Калининграде стадион к чемпионату мира-2018, готов на 40 процентов. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

    «Готовность объекта приблизилась где-то к 40 процентов. Основные работы в части несущих конструкций стадиона полностью завершены. Полностью собран металлический каркас, через небольшое время мы уже сможем увидеть крышу стадиона. На сегодняшний день все, что касается вопросов, связанных со стадионом, со строительством – никаких проблем нет, все технические решения приняты, и все, что делается, приведет к тому, что все опасения будут сняты», – заявил Рольбинов.

    Источник: ТАСС

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    11.09.2016 18:11
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