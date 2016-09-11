Венгер остался доволен игрой Переса и Мустафи в матче с «Саутгемптоном»

Я думаю Кокорин точно так же бы сыграл как Перес то есть никак. Меня все удивляет откуда Венгер находит этих нападающих с их возможностями можно давно купить приличного напа и горя не знать, но Арсен привык экономить и поэтому никогда не выиграть ему АПЛ с такими Пересами
Наставник «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру новичков команды защитника Шкодрана Мустафи и нападающего Лукаса Переса в матче с«Саутгемптоном» (2:1) в 4-м туре АПЛ.
«Я думаю, что они были немного удивлены темпом игры, особенно в первой половине, и гораздо лучше сыграли во втором тайме. Лукас в этом сезоне успел сыграть лишь один матч до перехода к нам. Мустафи во втором тайме был более эффективен», – заявил Венгер.