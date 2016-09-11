Венгер остался доволен игрой Переса и Мустафи в матче с «Саутгемптоном»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру новичков команды защитника Шкодрана Мустафи и нападающего Лукаса Переса в матче с«Саутгемптоном» (2:1) в 4-м туре АПЛ.

«Я думаю, что они были немного удивлены темпом игры, особенно в первой половине, и гораздо лучше сыграли во втором тайме. Лукас в этом сезоне успел сыграть лишь один матч до перехода к нам. Мустафи во втором тайме был более эффективен», – заявил Венгер.