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    Венгер остался доволен игрой Переса и Мустафи в матче с «Саутгемптоном»

    Наставник «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру новичков команды защитника Шкодрана Мустафи и нападающего Лукаса Переса в матче с«Саутгемптоном» (2:1) в 4-м туре АПЛ.

    «Я думаю, что они были немного удивлены темпом игры, особенно в первой половине, и гораздо лучше сыграли во втором тайме. Лукас в этом сезоне успел сыграть лишь один матч до перехода к нам. Мустафи во втором тайме был более эффективен», – заявил Венгер.

    Источник: Calciomercato

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    11.09.2016 06:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2016, 08:39

      Я думаю Кокорин точно так же бы сыграл как Перес то есть никак. Меня все удивляет откуда Венгер находит этих нападающих с их возможностями можно давно купить приличного напа и горя не знать, но Арсен привык экономить и поэтому никогда не выиграть ему АПЛ с такими Пересами

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