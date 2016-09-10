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    Зидан: «Мы должны беречь Роналду»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру Криштиану Роналду в матче третьего тура Примеры против «Осасуны» (5:2). Португалец отличился одним забитым голом.

    «Роналду счастлив, а мы все рады, что он вернулся. Я хочу, чтобы он всегда был с нами. Против «Спортинга» в Лиге чемпионов он сыграет час или около того, а там посмотрим, что будет. Впереди много матчей, мы должны беречь его», – сказал Зидан.

    Отметим, что это была первая игра Роналду после того, как он получил травму в финале Евро-2016.

    Источник: Marca

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    10.09.2016 22:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      BarcaForca 11 сентября 2016, 13:39

      Берегите-берегите только таких у Вас пол команды. В связи с запретом на трансферы, резко, я уверен, начнут козни строить с целью повышения зарплаты игроки типа Бейл, Роналдо, Модрич и т.д. вся команда.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 сентября 2016, 01:44

      Игроков покупать нельзя придется жопу лизать

      1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 10 сентября 2016, 22:55

      И по этому мы все будем целовать его в его глянцевый зад

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > olic29ivica 10 сентября 2016, 23:58

      Ты хоть и болельщик другой команды,но я согласен с тобой,то они его продавали там,типа не нужен и все дела,а тут очколизы прояснились быстренько.Хотя Зидан выражал мнение от всех,думаю там никто и не был против.

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor 10 сентября 2016, 22:25

      пора бы уже начинать беречь..

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